Pyeongchangis ei ehi venelaste vormi RUS, vaid OAR

Nagu arvata võis, tegi rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsuse, millega hundid said kõhu täis ja lambad säilitasid elu. Venemaa sportlased – need, kes pole dopinguga vahele jäänud ja kellel ei lasu mingit kahtlust – lubatakse küll Pyeongchangi taliolümpiale, kuid mitte oma kodumaa lipu all.

Venelaste võistlusvormil ilutsevad tähed OAR ehk Olympic Athlete from Russia (Venemaa olümpiaatleet), autasustamisel lehvib olümpialipp ja mängitakse olümpiahümni.