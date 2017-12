Putin kahtlustab, et Rodtšenkov on USA käpiknukk

Venemaa president Vladimir Putin puudutas oma iga-aastasel suurel intervjuul ka riigi dopingusüüdistuste teemat ning võttis teravalt sõna lokulööja Grigori Rodtšenkovi suunal.

Putini sõnul kahtlustab ta, et Rodtšenkov võib olla USA agentuuride mõjuvõimus. Venemaa dopingulaborit juhtinud, kuid seejärel tõega päevavalgele tulnud Rodtšenkov asub hetkel USAs, kus talle pakutakse poliitilist varjupaika.

"See, et Rodtšenkov on USAs, ei ole meie jaoks hea, sest seal on ta Ameerika agentuuride mõju all. Huvitav, mida nad temaga seal teevad, milliseid aineid sisse söödavad, et ta räägiks seda juttu, mida neil vaja on?" arutles Putin.

Presidendi sõnul oli tegelikult esimene viga Rodtšenkovi nimetamine antidopingulabori juhiks.