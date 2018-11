President Kersti Kaljulaid soovitab Eesti spordil eeskuju võtta Islandilt ja muuta spordiväljakud kõigile avatuks

“Neil loeb iga laps nagu meilgi. Võetakse arvesse iga lapse füüsilisi eripäraseid. Saavutusspordi püramiid põhineb laial kandepinnal. Toetatakse üleriigilist liikumist,“ rääkis Kaljulaid.

Kaljulaid tõi välja, et Islandil on riik ja kohalikud omavalitsused leidnud mudeli, kus spordiväljakud on kõigile avatud. “Kõik võivad minna palli toksima ja sõpradega aega veetma. Peame vaatama, et meie enda uusi väljakuid lukku ei paneks.“

“Ei ole võimalik mängima minna, kui väljak on lukus. See on oluline probleem. Teame, et Lõvide jalgpallimeeskond sai alguse, kui seltskond poisse käis koolistaadionil palli mängimas,“ meenutas president. “Mida rohkem lapsi läheb õe, siis seda suurem on tõenosus olümpiavõitjate ja maailmameistrivõistluste võitjate kasuvks.“

Kaljulaidi sõnul on saavutussport alati ka riigi visiitkaart maailmas. “See lihtsalt kõnetab. Lipuga jooksev sportlane töötab ja on oluline meie kõigi jaoks,“ lisas Kaljulaid. “Väikese riigi sporditähed sirguvad salatrenni tehes. Nad lähevad pärast trenni tagasi, et oma oskusi lihvida. Salatrenniks peab lastele võimaluse andma. Rulapargid on ju olemas ja kõigile vabaks kasutuseks. Tahan, et need ligipääsud (spordiväljakutele) ja võimalused olemas oleksid. Me ei pea kartma, et nad kannatada saaksid. Kohalikud omavalitsused peaksid leidma võimaluse, et lapsed saaksid neid kasutada.“