Prantuse ajaleht Le Monde kirjutab, et enne seda, kui Rahvusvaheline Olümpiakomitee andis 2016. aasta suveolümpiamängude korraldusõiguse Rio de Janeirole, kanti otsustusprotsessis osalenud namiiblasest neljakordse olümpiahõbe Frankie Fredericksi pangakontole ligi 300 tuhande dollari suurune summa.

Fredericksiga seotud olev ning Seišellidel asuv offshore-firma Yemli Limited sai 299 300 dollari suuruse rahasüsti täpselt samal päeval olümpialinna valimistega, kuid endine sprinditšempion väidab, et tegu oli pelgalt kokkusattumusega ning raha tuli tema kontole erinevate marketingiteenuste osutamise eest. Le Monde'i sõnul on Prantsuse politseil juhtunust aga hoopis teistsugune versioon ning raha võidi kasutada just nimelt hääletuse mõjutamiseks.

ROKi eetikakomisjon on Fredericksi vastu uurimist alustanud ning tema kohale kerkinud mustad pilved löövad veel ühe mõra rahvusvahelise olümpiakomitee niigi haprasse mainesse - nimelt on 49-aastane Fredericks hetkel komitee juht, mis hindab 2024. aasta suveolümpia kandidaatlinnasid.

2024. aasta olümpialinnadeks pretendeerivad Los Angeles ja Pariis.