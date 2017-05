Piinlik lugu: Rio olümpiamedalid juba roostetavad

Enam kui 100 eelmise aasta Rio olümpiamängudel võidetud medalit on korraldajatele tagasi antud, sest autasud on roostetama hakanud või on neile tekkinud koledad mustad plekid.

Rio olümpia pressiesindaja Mario Andrada kinnitas Reutersile, et vähemalt 130 medalit, millest enamus on pronksised autasud, on tagastatud valmistajafirma Brazilian Mintile, kus on nad korda tehtud.

"Peamiselt on probleemiks olnud, et värv on maha tulnud, nad on rooste läinud või medalite kahjustada saanud osadele on tulnud mustad plekid," ütles Andrada. "Lisaks on umbes kümnel medalil tekkinud kahjustused, kui nad on kokku puutunud väga madala temperatuuriga."

Esimesed kaebused ebakvaliteetsete medalite kohta jõudsid korraldajatele juba mullu oktoobris, kuid pressiesindaja nimetas taolist probleemi täiesti "normaalseks".

Rio suveolümpial anti välja 2488 medalit.