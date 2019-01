Personaaltreener – vormilooja või tugiisik?

Miks kasutada personaaltreeneri abi?

Mark Sermat: Personaaltreener on inimene, kes tegeleb teiste aitamisega päevast päeva ja on seda teinud juba aastaid. Ta on kui lihast ja luust YouTube, ning suudab oma teadmistest ja kogemustest välja sõeluda just selle õige info, mida kliendile on vaja. Ta on spetsialistina kogum teadmistest treeningu, toitumise ja elustiili planeerimise kohta.

Kellele see võimalus sobib?

Triin Timmermann: Treenerist on abi nii algajatele kui ka edasijõudnud treenijatele. Algajate puhul on suur eelis see, et personaaltreeneriga õpivad nad harjutusi sooritama õige tehnikaga ja tänu sellele arenevad nad kehaliselt kiiremini. Edasijõudnud treenijaid juhendab personaaltreener turvaliselt uuele tasemele ilma, et sellega kaasneks vigastuste oht. Enamik personaaltreenereid on omandanud toitumisnõustaja eriala ja kindlasti on ka kaalulangetajatel väga hea sellise treeneriga koostööd teha, kuna korraga saab juhiseid nii treeningute kui ka tervisliku toitumise kohta. Eriti olulisel kohal on aga ühistööna tekkiv positiivne hoiak, mis motiveerib olema iseenda parem versioon.

Millistel põhjustel enamasti personaaltreeneri poole pöördutakse?