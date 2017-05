Neli lootustandvat noorsportlast pälvisid SA Noored Olümpiale stipendiumi

Sihtasutus Noored Olümpiale stipendium anti tänavu välja teist aastat. Projekti eesmärk on luua tugisüsteem, mis lisaks rahalisele toele pakub ka erinevaid koolitusi arendamaks noorsportlaste vaimset ja majanduslikku külge. Toetusele kandideeris 30 sportlast 19-lt erinevalt olümpiamängude individuaalalalt.

Otsuse langetas viieliikmeline komisjon ning põhjalike avalduste ja intervjuude põhjal pälvisid stipendiumi Anna Maria Orel (vasaraheide), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Joosep Karlson (aerutamine) ja Mattias Kuusik (judo).

“Sportlase juures otsisime ambitsiooni ja sära silmades. Samuti visiooni, kuidas eesmärgini jõuda,” selgitab algatuse üks loojatest ja stipendiaatide valimise komisjoni liige Valdur Jaht otsuse tagamaid. Komisjoni kuulusid veel olümpiavõitja Gerd Kanter, treener Tõnis Sildaru, ettevõtja Tiit Rahkema ning spordimänedžer Kadri Kallas.

“Esmalt soovisime kõigi kandidaatide hulgast leida need, kellel on spordis kõrged eesmärgid, kes on senise sportlaste käigus näidanud sisukust, et suudavad tööd teha pikaajaliste eesmärkide nimel, kellest õhkuks motivatsiooni ja kes oleksid oma spordiala suured fännid,” lausub Jaht.

Pärast esimest vooru viidi sõelale jäänud seitsme kandidaadiga läbi ka intervjuud. “Sportlastega näost näkku kohtumine andis parema tunnetuse tema isiksusest ja enamikel komisjoniliikmetel selle käigus eelistused suuremal või vähemal määral muutusid,” räägib ta.

Algselt oli sihtasutusel plaan toetada kolme uut stipendiaati, kuid tänu toetajate ringi suurenemisele pandi oli võimalik sel aastal välja panna neli stipendiumi. “Kuna viimase kuu aja jooksul on meie toetajaskond kasvanud ja kõik neli olid tugevad kandidaadid, siis sai otsustatud, et anname stipendiumi hoopis neljale,” lausus Jaht. Konkursi võitjad saavad aastas 10 000 euro väärtuses toe, millest rahaliselt saavad sportlased kätte 7000 eurot, 3000 eurot investeeritakse erinevatesse sportlast arendavatesse koolitustesse. Toetuse saanud sportlased saavad tuge terve olümpiatsükli vältel.

Sihtasutus Noored Olümpiale on loodud spordientusiastidest ettevõtjate eestvedamisel sooviga anda heategevuse kaudu oma panus Eesti spordi arengusse. Projekti kaudu on igal Eesti spordisõbral võimalik olla osaline Eesti sportlaste suurtest saavutustest. Tänavu anti stipendium välja teist korda, eelmisel aastal pälvis toe Marten Liiv (kiiruisutamine). Järgmine stipendiumikonkurss toimub aasta pärast.