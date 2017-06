Monika Haukanõmm valiti paraolümpiakomitee presidendiks

Täna toimus Eesti Paraolümpiakomitee (EPK) täiskogu, mille raames sai organisatsioon uue täitevkomitee ja uue presidendi, kelleks valiti Monika Haukanõmm.

EPK täitevkomiteesse kuuluvad lisaks Haukanõmmile Alar Õige, Are Eller, Rein Loik, Kersti Aasmets, Kirsti Pedak, Toomas Kasemaa, Toomas Sepp ja Raul Uuk-Areda.

Haukanõmme sõnul ootab paralümpiakomitee uut juhtkonda suur tööpõld. “Eesti paralümpiakomitee uus täitevkomitee on seadnud endale rida olulisi eesmärke, mille poole tuleb jõuliselt ja nähtavalt liikuda. Näiteks panustada oluliselt enam liikumisharrastuse toetamisele ja teadlikkuse tõstmisele, sest lai toetuspind on ainus võimalus jõuda selleni, et meil oleks rohkem tippsportlasi. Loomulikult ei saa üle ega ümber ka rahastamise muredest. Parasport vajab oluliselt enam riigi tähelepanu ning läbi tervise- või tippspordi on võimalik hoida oluliselt kokku riigi rahasid teistes valdkondades, olgu hariduses, tervishoius kui hoolekandes. Mõtestatud, eesmärgipärane ja eduelamusele suunatud tegevus aitab kõiki,” märkis Haukanõmm.