Minister Indrek Saar: riik peab tagama tingimused medalite võitmiseks

Saar tunnistab, et ei nõustu sugugi kümmekond aastat tagasi toonase peaministri Andrus Ansipi öelduga, et vaid totalitaarne riik toetab sporti. Vastupidi, ta püüab kaubelda riigieelarvest spordi toetuseks senisest rohkem raha ja peab Eesti sportlaste häid tulemusi terve riigi jaoks oluliseks.

Indrek Saar, võtame kohe viimase nädala kõige põletavama küsimuse. Kas Maicel Uibo peaks saama sise-MM-i seitsmevõistluse pronksmedali eest kõrgema kategooria toetuse?

Ei ole mõtet rääkida sellest, et meil on spordi juhtimine delegeeritud EOK-le, kui minister hakkab otsustama, kes peaks saama toetust. Need reeglid on kokku lepitud EOK-s. Tean, et see teema tuleb arutusele tippspordi komisjonis, ja ma loodan, et nad leiavad parima lahenduse.

Aga kodanik Indrek Saare isiklik seisukoht?

Kui ma selle välja ütlen, siis sekkun nii EOK töösse.