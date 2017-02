Vastupidiselt Eestile ja Leedule omandas Lätis 2018. ning 2020. aasta olümpiamängude teleõigused mitte erameedia vaid rahvusringhääling, vahendab uudisteagentuur LETA.

Läti avalik-õiguslik telekanal LTV sõlmis teleõiguste lepingu ettevõttega Discovery Communications. Lepingu sisust ja summadest uudises juttu pole.

LTV sporditoimetuse juhi Andris Ušatskise sõnul on tegu olulise kokkuleppega. "See garanteerib, et Läti territooriumil saab tervet olümpiaprogrammi jälgida tasuta. Eestis ja Leedus opereerivad õigustega kommertsjaamad, mis võib tasuta teleülekannete kättesaadavust piirata."