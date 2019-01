Kultuuriminister keskendus kohtumisel Poola spordiministriga dopinguvastasele võitlusele

“Poola on viimastel aastatel teinud antidopingu valdkonnas mitmeid suuri reforme. Poolast on kujunenud selles vallas rahvusvahelisel tasandil oluline partner. Rahvusvaheline tihe koostöö on ülimalt oluline, et seista ausa ja puhta spordi eest ja võidelda efektiivselt dopingukasutamise vastu," rõhutas kultuuriminister Saar.

Ministrid autlesid kohtumisel ka Rahvusvahelise Antidopingu Agentuuri (WADA) tuleviku üle. Muuhulgas tutvustas Poola minister Bańka oma programmi WADA presidendiks kandideerimisel. Üheskoos leiti, et järgnevatel aastatel on oluline taastada WADA usaldusväärsus kõigi osaliste ja partnerite silmis, et tagada sportlaste võistlemine võrdsetel alustel.