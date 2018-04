KOMMENTAAR | Ilma toimiva spordisüsteemita ei saa oodata ka tulemusi

Eestil on viimaste aastate jooksul ette näidata mitmeid medaleid laskesuusatamise noorteklassi võistlustelt. Medalivõitjaid, kes täiskasvanute seas ukse pauguga lahti lüüa võiks justkui on, kuid paraku piirdutakse täiskasvanute hulka tulles vaikselt ukse vahelt sisse lipsamisega. Halvemal juhul jäädakse üldse ukse taha. Jah, üleminek noortest täiskasvanute hulka ei ole kerge ning ei pruugi kõigil õnnestuda, kuid viga ei ole vaid sportlastes. Vesteldes enne olümpiat õde-vend Talihärmaga sain ma paraja üllatuse osaliseks. Nimelt rääkides Tallinna läheduses asuvatest treeningvõimalustest, selgus, et pealinna kandis ning tegelikkuses kogu Põhja-Eestis, puudub sportlastel korralik lasketiir, kus saaks laskeharjutusi teha. Seda olukorras, kus suur osa koondisest on just pealinnast pärit ja lasketrenniks tuleb viibida Lõuna-Eestis. Arvestades, et laskmine on nende spordis vähemalt pool kogutulemusest, siis on see parajalt absurdne.

Tippude taga on tühi väli

Kui me ei taga sportlastele arenguks vajalikke tingimusi, ei saa tulla ka tulemust. Eesti sport on püsinud aastakümneid üksiküritajate ja entusiastlike treenerite peal, kelle individuaalsed ohverdused toovad kokkuvõttes riigile au ja kuulsust. Kahjuks jätavad üksikud tipud väära mulje, et meie tippspordi tervis on korras. Kui tänavusel olümpial ei oleks olnud eneseületajaid ja ennekõike Saskia Alusalu suurepärast neljandat kohta, oleks me kõik öelnud, et see oli järjekordne läbikukkunud suurüritus.

Loe veel

Eriti selgelt oli näha Eesti spordisüsteemi kaos 2014. aasta Šotsi mängudel. Toona oli Eesti koondis esimest korda aastakümnete jooksul ilma harjumuspäraseks saanud kolmiku Šmigun-Mae-Veerpaluta. Staaride sära puudumine tõi välja praod, mis on seal kogu aeg olnud, kuid nüüd veelgi suuremaks läinud. Tulemusi ei olnud siis ja ei tulnud ka täna. Tänavuse olümpia oleks võinud Saskia kõrval päästa talendikas Kelly Sildaru, kuid kahjuks vigastus röövis talt selle võimaluse. Ja me näeme taas, et Eesti sport on alasti.

Teatud spordialade koondislasi on muidugi raske tippsportlasteks nimetada. Hiljutised talialade meistrivõistlused näitasid hirmutavat pilti. Pean siinkohal silmas tippspordist ammu taandunud Eveli Saue ja Kaarel Nurmsalu edukat osavõttu meistrivõistlustel. Kui ikka kuus aastat tagasi tegevsportlase karjääri lõpetanud tänane harrastaja saab paari trenni pealt meistrikatel hõbemedali kaela, edestades sealjuures mitut tänast koondislast, on asi mäda. Öeldakse küll, et vorm on ajutine ning klass püsiv, kuid see ei ole lihtsalt loogiline! Kogu austuses Erki Noole vastu, ei usu ma, et ta suudaks täna tulla kümnevõistluses Eesti kolme parema hulka. Seda seejuures mitte Noole kehva vormi, vaid uute tegijate taseme tõttu.

Ma ei soovi olla liialt kriitiline sportlaste osas, kelle puhul ma olen üldjoontes veendunud, et töö on tellija materjali järgi tehtud ja trenni tehakse täpselt nii palju kui võimalik. Lihtsalt ei ole rohkem antud – ei talenti, et konkureerida maailma teravaima tipuga, ega ka piisavalt toetust, et areneda. Käime ka Spordisõprade saatega Eesti sportlaste vastu võistlemas just sellel eesmärgil, et näidata, milline on vahe oma ala tipptegija ja suvalise spordisõbra vahel. Kahtlemata on tõsist tööd teinud iga sportlane lugematu arv tunde.

Eesti parimad väärivad toetust!

Mis oli eestlaste jaoks tänavusel olümpial edukaim ala? Loomulikult kiiruisutamine, kus Alusalu tõi koju 4. ning Marten Liiv saavutas kiiduväärt 18. koha. Arvestades, et Eesti kiiruisutamine polnud 50 aastat olümpiale pääsenud ning nüüd saadi kohale lausa kaks sportlast, kes tegid tugeva tulemuse, võiks tunduda, et tegemist on riiklikult eelisarendatud alaga, mis kannab süsteemse töö vilju. Paraku on tõde sellest oletusest väga-väga kaugel. Kiiruisutajate tulemuse taga on nende noorte inimeste töö ja vaev ning Eestist lahkumine. Lisaks muidugi Adavere fenomeni Väino Treimani uskumatu sisemine põlemine ja kiiruisutamise populariseerimine. Teisisõnu – üksiküritajad. Sest nagu laskesuusatajatel pole kodukandis kohta, kus lasta, pole kiiruisutajatel ühtegi kohta, kus sõita.