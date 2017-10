Hiina olümpiakoondise endine arst: kõik hiinlaste eelmise sajandi lõpu medalid võideti dopingu abil

Hiina olümpiakoondise endine arst Xue Yinxian teatas, et hiinlased võitsid kõik 1980ndate ja 1990ndate aastate rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalid dopingu abil.

79-aastase Yinxiani sõnul kuulusid Hiina riikliku dopinguprogrammi alla üle 10 000 tippsportlase. Keelatud aineid olevat manustanud nii jalgpalli, kergejõustiku, ujumise, võrkpalli, korvpalli, lauatennise, sukeldumise, võimlemise kui tõstmisega tegelenud sportlased.

"1980ndatel ja 1990ndatel aastatel oli Hiina koondislaste hulgas dopingu tarvitamine massiline. Kõik toonased medalid võideti keelatud ainete abil. Me peaks kõik need autasud tagasi andma," rääkis Saksamaal asüüli taotlev Yinxian ARD-le, vahendab ajaleht The Guardian.

Hiinlanna lahkus kodumaalt koos oma pojaga 2012. aastal, sest tundis pärast esimesi dopinguteemalisi paljastusi, et tema elu ei ole enam turvaline.

"Isegi noored sportlased kasutasid dopingut. Kõige noorem oli 11-aastane. Kui sa dopingust keeldusid, pidid koondisest lahkuma. Ma ei saanud selle vastu midagi teha," meenutas endine arst karmi režiimi.

Yinxian sunniti 1988. aasta Souli olümpia eel koondise juurest lahkuma, sest ta keeldus võimlejatele dopingu andmisest. Ta jätkas tööd sportlastega, kuid hoopis madalamal tasemel.

"Kõik, kes olid dopingu vastu, olid riigile ohuks, ja kõik, kes süsteemi ohustasid, istuvad vangis," sõnas hiinlanna.

ARD reporterid üritasid karmile süüdistusele kommentaari saada ka Hiina spordiministrilt ja olümpiakomiteelt, kuid vastust pole siiani saabunud.

Hiina sportlasi on ka varem dopingu kuritarvitamisega seostatud. Tänavu veebruaris avalikustasid näiteks kurikuulsa kergejõustikutreeneri Ma Junreni õpilased, et neid sunniti dopingut tarvitama. Junreni hoolealused püstitasid kokku lausa 66 maailma- ja rahvusrekordit.