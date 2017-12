FOTOD | EOK korraldas rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalivõitjatele piduliku tänuvastuvõtu

Eesti Olümpiakomitee korraldas teisipäeval Tallinnas Hilton hotelli konverentsikeskuses tänuvastuvõtu sportlastele, kes võitsid 2017. aasta teisel poolaastal rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt medaleid.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa tänas ja õnnitles tiitlivõistluse medalivõiduni jõudnud sportlasi ning nende treenereid ja abistajaid. „Lõppev spordiaasta on olnud silmapaistev ja eriline. Läbi aegade rekordiline medalisaak rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt peegeldab eestimaalaste spordilembust ja Eesti sportlaste võimet konkureerida maailma absoluutses tippkonkurentsis. Meie tänu kuulub kõigile, kelle ühise pingutuse ja pühendumuse tulemusel medalivõiduni on jõutud. Võime uhkusega pidada end spordirahvaks,“ ütles Sõõrumaa medalistidele oma tervituskõnes.

Eesti sportlased on sel aastal hetkeseisuga võitnud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt juba 164 medalit, mis on meie spordiajaloo absoluutne rekord. Lisaks on Eesti seeniorsportlased võitnud ainuüksi sel poolaastal 57 kuldmedalit.

Tänuvastuvõtul osalesid teiste seas naiskonna koosseisus epeevehklemise maailmameistriks tulnud Irina Embrich ja Kristina Kuusk, vehklemise MM-hõbe Nikolai Novosjolov, sõudmise MM-il pronksmedali võitnud Kaur Kuslap, kergejõustiku võistkondliku mitmevõistluse EM-il hõbemedali võitnud Grit Šadeiko, veemoto maailma- ja Euroopa meister Rasmus Haugasmägi, U18 EM-i võistkondlik pronksmedalist ning U18 välkmale ja kiirmale maailmameister Mai Narva ning paljud teised. Kõige tulisema aplausi teenis teistelt medalistidelt vanuseklassis 90+ koguni neljakordseks maailmameistriks tulnud kergejõustiklane Hilja Bakhoff.

Lisaks sai vastuvõtul selguse, kes võitis EOK toetaja Paf.com spordiennustusportaali heategevusliku ennustusvõistluse 2017 spordiaastaks - kõige täpsemalt prognoosis lõppeva spordiaasta tulemusi Eesti Olümpiakomitee, kes suunas võiduga teenitud 500-eurot Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule sõjalistes missioonides vigastada saanud kaitseväelaste osalemise toetuseks Invictus mängudel.