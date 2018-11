FOTOD | Eesti Spordi Kongressil räägiti laste liikumisharjumusest ja tippspordi konkurentsivõime tõstmisest

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis, et laste ja noorte liikumisharrastuse edendamine on pikas perspektiivis sõlmkohaks, mis otsustab Eesti rahva tuleviku.

"Tartu Ülikool avalikustas täna uuringu, mis pani Eesti laste liikumisaktiivsusele hindeks D-ehk vaevalt rahuldava. Spordijuhtidena me jagame teadlaste muret Eesti inimeste tervise üles ja see mure on sügav. On viimane aeg, et veel jõulisemalt sekkuda ja meie näeme, et muutused saavad alguse uutest põlvkondadest. Laotakse ju tervisele ja tervislikele eluviisidele alus just lapsepõlves. Seetõttu on ka meie spordikongress tervema Eesti nimel pühendatud suuresti just laste ja noorte liikumisele ning koolispordile," ütles Sõõrumaa.

Tartu Ülikooli teadlaste uuring tõi välja, et vaid 6 protsenti 10-17-aastastest Eesti noortest teeb tund aega päevas mõõdukalt sporti ja vaid veidi üle veerandi – 28 protsenti 6-13-aastastest on vähemalt tund aega päevas aktiivne viiel päeval nädalas.

Sealjuures liiguvad noored isegi rohkem kui täiskasvanud. EOK ja Ühenduse Sport Kõigile värskest uuringust selgub, et täiskasvanud Eesti elanikest tegeleb iganädalaselt vähemalt kaks korda nädalas, kokku minimaalselt tund aega liikumisharrastustega 46 protsenti. 46 protsenti Eesti täiskasvanutest on ülekaalus, kusjuures koguni 51 protsenti Eesti meestest on ülekaalulised või rasvunud.