EOK tõstis C-taseme olümpiaettevalmistustoetuse 600 eurole

Eesti Olümpiakomitee kinnitas teisipäeval toimunud Esindajate kogul C-taseme olümpiaettevalmistustoetuste tõstmise 600 eurole kuus.

Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjoni esimees Tõnu Tõniste sõnul käib pidev töö olümpiaettevalmistustoetuste süsteemi täiustamiseks. „Mullu sügisel juurutatud uus toetuste süsteem on end õigustanud ning pakub sportlastele suuremat selgust ja stabiilsust. Meie tippude seis on väga hea, olümpiaettevalmistussüsteem tagab neile korraliku sissetuleku. Tänavu septembris viisime ellu uue süsteemi olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste treenerite toetamiseks ning laiendasime toetust saavate treenerite ringi. Nüüd jõudsime C-taseme toetuste tõstmiseni,“ rääkis Tõniste.

„C-tasemel on sportlased, kellel säravat tulemust tiitlivõistlustelt pole viimasest kahest aastast ette näidata, kuid kelles näeme potentsiaali kõrgete kohtade saavutamiseks. Nemad hakkavad 1. jaanuarist saama ettevalmistustoetusena 600 eurot kuus, mida on senisega võrreldes 20 protsenti enam. Aastase toetuse tõstab see 6000 eurolt 7200 eurole, mis on juba tuntav vahe,“ märkis Tõniste.

Olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine, ettevalmistust juhtivate treenerite toetamine ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

Toetuse taseme määravad viimase kahe aasta jooksul saavutatud tulemused:

· A-tasemele, kus igakuine palgafond on 2500 eurot ja ettevalmistustoetus 2200 eurot, pääseb olümpiamängude ja MM-i medaliga ja Euroopa meistritiitliga, kusjuures olümpiavõitjate ja maailmameistrite igakuine palgafond on 4000 eurot.

· Pääsemaks B-tasemele, kus igakuine palgafond on 1600 eurot ja ettevalmistustoetus 1400 eurot, tuleb saavutada olümpial koht esikümnes, MM-il esikaheksas või võita EM-il hõbe- või pronksmedal.

· C-taseme toetuse 600 eurot määrab EOK tippspordikomisjon üheks aastaks sportlastele, kellel tiitlivõistlustelt kõrgeid kohti pole, kuid kelles nähakse potentsiaali uuele tasemele jõudmiseks. Tänase seisuga on määratud 48 C-taseme toetust, mis jagunevad 54 sportlase vahel.

Eesti Olümpiakomitee tagab olümpiaettevalmistuse Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja Eesti Olümpiakomitee omavahendite abil, hasartmängumaksust laekuvate vahendite ja riigieelarveliste toetuste abil. Kuni 2018. aasta taliolümpiani on suve- ja taliolümpiamängude ettevalmistuse toetusprogrammides erinevusi. Suvealadel kehtivad uued toetuspõhimõtted käesoleva olümpiatsükli algusest - 2016. aasta septembrist, talialad lähevad sellele süsteemile üle pärast PyeongChangi olümpiamänge.

Esindajate kogu andis ka EOK täitevkomiteele volituse kinnitada 26. jaanuariks Eesti olümpiadelegatsiooni lõplik koosseis. Tänase seisuga oleks PyeongChangi koondises 18 sportlast seitsmel alal: laskesuusatamine, mäesuusatamine, murdmaasuusatamine, kahevõistlus, suusahüpped, freestyle-suusatamine ja kiiruisutamine.

Samuti kinnitas Esindajate kogu EOK eelarve järgmiseks aastaks – 2018 eelarve saab olema 5,96 miljonit eurot, mis on tänavusega võrreldes 4 protsenti suurem. Eelarve kujuneb EOK eratoetajate, rahvusvahelise olümpialiikumise ja Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusest.

Esindajate Kogu on EOK esindusorgan, mis koguneb täiskogude vahelisel perioodil. Esindajate kogusse kuuluvad 65 liiget, kellest enam kui pooled on olümpiaalade alaliitude esindajad. Esindajate kogu täidab kindlaid ülesandeid, näiteks kinnitab täitevkomitee ettepanekul olümpiamängudest osavõtva delegatsiooni ja olümpiamängudel esinemise aruande ning kinnitab EOK järgneva aasta eelarve.