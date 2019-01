EOK sõlmis PAFi ja Sportlandiga pikad toetajalepingud

EOK president Urmas Sõõrumaa märkis, et nii Paf kui ka Sportland on olnud EOK pikaajalised koostööpartnerid. „Oleme Pafile tänulikud nende 20-aastase usalduse ja panuse eest Eesti sporti. Märkimisväärne on ka Sportlandi tõus toetaja staatusesse – see tähendab, et Eesti spordi suurtoetajad Anti Kalle ja Are Altraja, kes on juba mitme oma ettevõttega EOK toetajad ja partnerid, toovad meie olümpiaperesse veel ühe oma ettevõtte. Meie ideaalid-väärtused oma toetajatega on sarnased ning üheskoos saame teha suuri asju,“ ütles Sõõrumaa.

Paf toetab Eesti Olümpiakomiteed nelja-aastase perioodi peale 400 000 euroga. Pafi esindaja Allar Levandi julgustas 400 000 eurost tšekki üle andes kõiki ettevõtteid ühiskonnale tagasi andma. „Need ettevõtted, kes on suutelised ühiskonda tagasi panustama, võiksid seda teha. EOK on meie hinnangul toetamiseks suurepärane, sest asjaajamine on läbipaistev ja toetusrahad lähevad spordi hüvanguks. Loodan, et meie töö viljad kuluvad Eesti spordile marjaks ära,“ ütles Levandi.

Sportland tagab Eesti koondistele Salomoni võistlusvarustuse sarnaselt 2018. aasta PyeongChangi taliolümpiamängudele ka 2022. aasta Pekingi taliolümpial ning lisaks 2020. aasta talvistel noorte olümpiamängudel Lausanne’is ning 2019. ja 2021. aasta Euroopa talvistel noorte olümpiafestivalidel vastavalt Sarajevos ja Vuokattis.