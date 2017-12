EOK premeerib mitteolümpiaalade maailmameistreid, teiste seas ka Ott Tänakut

Eesti Olümpiakomitee (EOK) täitevkomitee kinnitas täna otsuse premeerida 2017. aastal mitteolümpiaaladel maailmameistriks tulnud sportlasi ja nende treenereid kokku 30 000 euroga.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on maailmameistriks tulek suursaavutus, mis on väärt tunnustust ja tähistamist. „Maailma tippu jõudmine eeldab aastatepikkust rasket tööd ja erakordset pühendumust. On hea meel, et eestlased on järjekindlalt erinevatel aladel maailma tipus koha välja teeninud ning eriti hea meel, et tänavune aasta tõi Eesti sportlastele ka võistkondlikke maailmameistritiitleid. Täname teid kõiki, olete eeskujuks!“ ütles Sõõrumaa.

Eesti Olümpiakomitee premeerib 2000-euroga tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi: Rasmus Haugasmägi veemootorispordi klassis OSY-400, Stefan Arand veemootorispordi klassis GT-30, Mihhail Jefremov kurnimängus Eurokurni klassis ning Dmitri Borovkov castingu multirullispinningu kahekäe kaugusheidetes. 1000-eurose preemia saavad Haugasmägi treener Üllar Põvvat, Arandi treener Henry Põvvat, Jefremovi treener Juri Grill ja Borovkovi treener Allar Lahi.

Maailmameistriks tulnud indiaca naiskond koosseisus Gerda Grossthal, Kadri Leiten, Karin Mardo, Sirle Ostrat, Katriin Pirk, Kirstin Rebane, Anžeelika Tappo, Laura Unt, Kadri Viil, Reet Alas saavad preemiaks kokku 6000 eurot ning naiskonna treener Orav 2000 eurot.

Samuti otsustas EOK premeerida autorallis M-Spordi koosseisus võistkondliku maailmameistritiitli teeninud rallipaari Ott Tänak – Martin Järveoja 10 000 euroga.

Mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid saab EOK premeerida täitevkomitee otsusega rahaliste võimaluste olemasolul. Kokku eraldati tänavu mitteolümpiaalade maailmameistrite ja nende treenerite preemiateks 30 000 eurot, millelt EOK tasub täiendavalt 7500 eurot makse. Sel aastal oli EOK novembri lõpu seisuga maksnud sportlastele ja treeneritele medalivõitude eest preemiat 251 500 eurot ning tulumaksu 62 875, kokku 314 375 eurot. Seega koos tänase otsusega on EOK sel aastal seni maksnud Eesti sportlastele ja treeneritele preemiaid kogusummas juba üle 351 000 euro.