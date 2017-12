EOK palub abi: kas keegi sai aru, mida Riigikogu nende pöördumisele vastas?

Eesti Olümpiakomitee (EOK) pöördus Riigikogu kultuurikomisjoni poole palvega, et septembrikuu viimane reede nimetataks riikliku tähtpäevana Liikumispäevaks.

Täna kirjutas EOK peasekretär Siim Sukles sotsiaalmeedias, et nad said kultuurikomisjoni esimehelt Aadu Mustalt oma pöördumisele vastuse, kuid selgusetuks jääb, mida neile täpselt vastati.

Sukles postitas Facebooki kultuurikomisjoni vastuse, mis kõlas järgnevalt:

"Teete ettepaneku kehtestada pühade ja tähtpäevade seadusega septembrikuu viimane reede riikliku tähtpäevana liikumispäevaks.

Tervitatav on Eesti Olümpiakomitee eesmärk rõhutada meie igapäevase liikumisharrastuse olulisust. Vaieldamatult on liikumine seotud meie tervise ja heaoluga. Seda toonitab ka Riigikogu poolt vastuvõetud Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030, kus on välja toodud vajadus panustada elukestvasse liikumisharrastuse edendamisse.

Teie poolt esile toodud septembrikuine spordinädal on tunnustust väärt algatus, mis aitab kaasa liikumisrõõmu tekkimisele, edendamisele ja hoidmisele. Seda näitab juba osavõtjate rohkus, mis ongi liikumises oluline. Kui valdkondlikult soovitakse liikumisharrastust tähistada veel eraldi tähtpäevana, siis kultuurikomisjon peab siinjuures piisavalt väärikaks, kui saaksime juba algatatud spordinädala raames või eraldi Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel tähistada liikumispäeva, sarnaselt mõne teise eluvaldkonna päevaga, mil saaks suuremat tähelepanu just liikumisharrastus."

Oma postituse lõpuks lisas Sukles: "Nüüd sooviks abi, et mida siis liikumisharrastust sõnades oluliseks pidavad Riigikogu liikmed olümpiakomiteele ja kümnetele tuhandetele aktiivsetele liikumisharrastajatele ning tervisesportlastele ütlevad?"

Lugejad, kuidas teie sellest vastusest aru saite?