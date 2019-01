EOK ja Eesti Loto plaanivad turule tuua spordiloto

EOK peasekretär Siim Sukles ütles ERR-ile, et idee on taastada spordiloto kontseptsioon.

"Oleme Eesti Lotoga seda arutanud, et tooksime turule kiirloterii piletihinnaga 5 eurot. Sellest tuleks lisatoetus olümpialiikumisse, mida me suunaks noortespordi ja Team Estonia arendusse," rääkis peasekretär.

"Kuna rahandusminister ja ministeerium on seda toetanud ja eelnõu valitsusse viinud, siis me loodame, et see teostub. Meie jaoks on seal kaks asja: saame lisavahendeid ja sport ilmub jälle loteriimaastikule, kus ta on kogu aeg olnud ning on üle Euroopa tugevalt," lisas Sukles.

Eesti Loto juht Riina Roosipuu ütles, et edasine sõltub valitsuse otsusest, kas eriloteriiks antakse luba või mitte. Seetõttu pole ka toode veel n-ö lõpuni disainitud.