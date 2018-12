EOK andis Eesti koondise esinemisele PyeongChangi olümpial hindeks rahuldav

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul seadis EOK tippspordikomisjon enne olümpiamänge koos alaliitudega konkreetsed eesmärgid oodatavate tulemuste näol, mis on vajalikud olümpiajärgselt alates 2018 märtsist toetuste saamiseks. „Selleks piiriks oli olümpia 20. koht ning neid kohti tuli PyeongChangis oodatust rohkem, samas ei saa ka öelda, et oleks põhjust käsi plaksutada. Seega on tippspordikomisjoni ettepanek hinnata Eesti delegatsiooni osalemist PyeongChangi olümpial rahuldavaks,“ ütles Raju.

Ta lisas, et PyeongChang jäi viimaseks olümpiaks, kus kasutati ettevalmistustoetuste maksmisel varasemat süsteemi, milles toetuse suurus sõltus ajaliselt lähedusest olümpiale. Alates märtsist 2018 läks EOK ka talialade toetamisel üle uuele, koefitsiendivabale süsteemile, kus toetused on fikseeritud ega kõigu aastast aastasse. Suvealad läksid uuele süsteemile üle pärast eelmist suveolümpiat Rio de Janeiros 2016.

Tokyo OM-i kvalifikatsiooninormid

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on ROK teinud Tokyo 2020 olümpiamängudele kvalifitseerumisel mitmeid sisulisi muutusi võrreldes eelmise, Rio suveolümpiaga. „Tokyos on ROK liikunud suure sammu edasi selle suunas, et mees- ja naissportlasi oleks võrdne arv, mis toob osadel aladel kaasa muutusi distsipliinide ja võistlusklasside jaotuses ja arvus. Olümpianormi täitmine on tehtud paindlikumaks - lisandunud on kvalifikatsioonivõistlusi ning ära on nullitud olukordi, kus kvalifitseerumine on seotud ühe võistlusega, samuti on pikenenud kvalifitseerumisperiood, mis enamikul aladel on nüüd kahe hooaja põhine. Sealjuures teenitakse enamikul aladel välja olümpiakoht riigile, mitte sportlasele nimeliselt,“ rääkis Raju.

Raju märkis, et EOK esindajate kogu kinnitas ROK-i normid ära muutmata kujul. „Latti me ühelgi alal ei tõstnud, sest ROK-i miinimumnormid on niigi väga kõvad. Sportlasi nimeliselt me veel ei kinnita, sõltumata normi täitmisest, ehk olümpiale läheb mitte tingimata see sportlane, kes täitis normi, vaid see sportlane, kes on vahetult enne olümpiat parimas vormis. 2019. aasta lõpus hindame seisud esindajate kogul veelkord üle ja siis hakkame vaatama ka nimesid,“ ütles Raju.

Esindajate kogu kinnitas kvalifikatsioonikriteeriumidena 2020. aasta Tokyo olümpiamängudest osavõtuks Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt vastu võetud normid 20 spordialal, millel Eesti sportlased on praegu olümpiaettevalmistusse kaasatud ning olümpiale pääsemine on reaalne: aerutamine, jalgrattasport, iluvõimlemise rühmkava, judo, karate, kergejõustik, 3x3 korvpall, laskmine, maadlus, purjetamine, rannavõrkpall, sulgpall, sõudmine, taekwondo, tennis, triatlon, tõstmine, ujumine, vehklemine, vibusport. Normidega saab tutvuda EOK kodulehel.

Nimeline ülesandmine Tokyo mängudele peab olema tehtud hiljemalt 6. juulil 2020. Hetkel on Eesti taganud Tokyo olümpiamängudele kaks kohta: purjetamise Laser Standard ja purjelaua RS:X naised klassis.

Rekordiline eelarve: 12,45 miljonit eurot ja Team Estonia loomine

EOK esindajate kogu kinnitas 2019. aastaks rekordilise eelarve 12,45 miljonit eurot (võrdluseks: 2018. aasta eelarve oli 6,0 miljonit eurot). Olulisemate muutustena sisaldab eelarve delegatsioonide lähetamist koguni neljale tiitlivõistlusele, riigieelarvelisi vahendeid spordialaliitudele, mille vahendamine on uuest aastast usaldatud EOK-le, ning tippspordile suunatud rahaliste vahendite suurendamist, sealhulgas „Team Estonia“ loomist.

Olümpiaettevalmistusele ja saavutusspordile suunatud eelarve moodustab järgmisel aastal kokku 4,89 miljonit eurot, mida on mullusega võrreldes 1,47 miljonit rohkem. Sealjuures tõstab EOK olümpiaettevalmistusprogrammi C-taseme toetused 600 eurolt 1000 eurole kuus (veel aasta eest olid C-taseme toetused 400 eurot), noorsportlaste toetused 2000 eurolt 3000 eurole aastas ning võistkonnaalade toetus kasvab 450 000 euro võrra. Samuti tulevad lisatoetused noortega tegelevatele treeneritele – EOK valib välja kuni 60 noortetreenerit, kes hakkavad saama aastas 1500 eurot toetust.

EOK peasekretär Siim Sukles ütles, et 100-protsendilisest Team Estonia käivitumisest saab rääkida ehk nelja-viie aasta pärast. „Alustame järkjärgult vastavalt uute ressursside lisandumisele. Kultuuriministeerium on leidnud meile järgmiseks neljaks aastaks vahendeid kokku 8 miljoni euro ulatuses, täismahu saavutamiseks on vaja kuni 20 miljonit eurot. Selle suure ja ambitsioonika programmi eesmärk on medalite võitmine olümpiamängudel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel – pidades sealjuures meeles, et medal pole ainult eesmärk, vaid ka vahend – medal tekitab ühtekuuluvustunnet ning innustab inimesi ja noori liikuma,“ rääkis Sukles.