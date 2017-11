Ennustusportaal pakub aasta sportlasteks Tänakut ja Sildarut, põnevaks kujuneb treeneri valimine

Betsafe’i ennustusportaali analüütikute sõnul kuulutatakse aasta lõpus galal “Spordiaasta Tähed 2017” Eesti aasta meessportlaseks rallisõitja Ott Tänak, kes lisati kandidaatide nimekirja tagantjärgi, ja naissportlaseks vigastusest taastuv vigursuusataja Kelly Sildaru.

Aasta võistkonnaks saab portaali andmetel paarisaeruline neljapaat, koosseisus Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap ning aasta treeneri auhinna peamisteks favoriitideks on epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma ja võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu.

Betsafe’i spordiennustusportaali Balti riikide turundusjuhi Kaido Ulejevi sõnul muudab mitmekomponendiline hääletamissüsteem antud konkursi puhul ennustamise keerulisemaks. „Kuivõrd võitjad valitakse nii oma ala professionaalide kui ka rahva arvamuse kombinatsioonis, kes annavad oma hinnangud väga erinevatel alustel, siis on tulemust sellevõrra raskem ette näha,“ ütles Ulejev.

Tänakule ja Sildarule annab Betsafe koefitsiendi 2,00, mis tähendab, et neil on nominentidest kõige suurem tõenäosus võita vastavalt aasta meessportlase ja naissportlase tiitel. Sama koefitsiendi on analüütikud arvutanud ka paarisaerulisele neljapaadile, kes kuulutatakse tõenäoliselt parima võistkonna tiitli vääriliseks.

Aasta treeneri auhinna üle on rebimine veidi tihedam, kuid peamisteks favoriitideks peab Betsafe Cretut ja Kaabermad, vastavalt koefitsientidega 2,30 ja 2,50.

Aasta parimaid saab valida Eesti Olümpiakomitee lehel SIIN.