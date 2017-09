Enden kandideerib kohalikel valimistel Sõõrumaa ja Savisaare ühises nimekirjas

Endiste aegade korvpalli maailmameister ja Euroopa meister Heino Enden liitus valimisliiduga Tegus Tallinn ning kandideerib kohalike omavalitsuste valimisel Tegusa Tallinna ja Savisaare Liidu ühises nimekirjas.

Tänasel päeval ettevõtlusega tegelev Enden otsustas valimistel osaleda Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa kutsel. "Tunnen Sõõrumaad ja Mõisa juba üsna pikka aega ning tean neid kui väga tegusaid inimesi. Kui midagi ette võtavad, siis teevad sirge seljaga lõpuni. Teevad suuri asju," kommenteeris Enden, keda on varemgi poliitilistele radadele kutsutud, aga ta pole kampa löönud. "Mul on olnud põhimõte, et parteisse ma astuda ei soovi, aga valimisliiduga ühineda, miks mitte. Mulle meeldib Tegusa Tallinna põhimõte, et kõike tahetakse teha ühtse tiimina. Olen eluaeg olnud meeskonnamängija ja tiimi peab kuuluma erinevaid isiksusi, kes täidavad erinevaid ülesandeid. Mis täpselt minu roll saab olema, see selgub valimiste käigus," lisas Enden.

Eeldatavalt hakkab ta hääli püüdma Mustamäel.

Kas valimisliidu koostöö Edgar Savisaarega teda ei häirinud? "Meis kõigis on midagi, mis ei pruugi teistele meeldida. Jah, Savisaar on kohtu all, aga vaieldamatult on ta teinud nii Eesti kui Tallinna jaoks suuri asju. Et eesmärgini jõuda ja volikogusse pääseda tuleb kaasata kõik jõud," ei näinud Enden koostöös midagi traagilist.