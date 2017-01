Eesti ja veel 18 riigi antidopinguagentuurid tegid täna Dublinis ühisavalduse, kus nõutakse, et kõik Venemaa spordialaliidud eemaldataks rahvusvahelistest alaliitudest.

Rahvuslike antidopinguagentuuride katusorganisatsiooni NADO tänane avaldus oli otseselt tingitud eelmise kuu alguses avaldatud McLareni raporti teisest osast, mis kinnitas taas, et Venemaa spordis juhitakse dopingu tarvitamist riikliku programmi alusel. Raport paljastas, et aastatel 2011-2015 on Venemaal toimunud ulatuslik dopinguproovidega manipuleerimine.

"Venemaalt tuleb nõuda ulatuslikke reforme ning seni, kuni meil ei ole Venemaal usaldusväärset antidopinguagentuuri, ei saa me olla ausa mängu suhtes kindlad," teatas NADO juht Joseph de Pencier Reutersile.

USA antidopingu juht Travis Tygart lisas: "Meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et Venemaal juhtunut ei unustataks, sest see on puhaste sportlaste jaoks ülioluline. McLareni raporti teise osa alusel tuleks Venemaa kõigist spordiorganisatsioonidest kõrvaldada. Seni, kuni nad pole reegleid täitnud ning korda majja löönud, ei ole neil maailma spordis kohta."



NADO nõuab oma avalduses, et lisaks Venemaa spordiliitude eemaldamisele rahvusvahelisest spordist tuleb ka Venemaalt kõik rahvusvahelised tiitlivõistlused ära võtta.

Eesti Antidopingu kõrval andsid sellele ühisavaldusele allkirja Austria, Belgia, Kanada, Horvaatia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Jaapani, Hollandi, Poola, Sloveenia, Hispaania, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Rootsi, Šveitsi ja USA antidopinguagentuurid.