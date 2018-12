Dopinguga vahele jäänud Hiina sportlased mõistetakse vangi

Hiina spordiministeeriumi ametnikud tegelevad sellega, et siduda dopingujuhtumid kriminaalseadustikuga.

"Oleme lähedal, et lõpetada uurimine sellest, kuidas saaks viia dopingujuhtumid kohtuliku tõlgendamise alla," sõnas Hiina spordiadministratsiooni direktor Gou Zhongwen. "See kuulutatakse avalikuks 2019. aastal, ilmselt aasta alguses. Dopingut tarvitanud sportlased saavad kriminaalkaristuse."

Zhongwen lisas, et dopingu vastu võitlemine on Hiina spordi jaoks ülimalt tähtis. Veel avaldati, et dopingu tarvitamist on leitud järjest rohkem noorte seas, kes püüavad spordikoolidesse pääseda.

Dopingu vastast võistlust on lubanud toetada ka Hiina Ülemkohus. "Kui Hiina tugevdab antidopingu reegleid, siis tunneb ka Hiina kõrgeim võimuorgan kohustust aidata sellele kaasa," lausus riigikohtunik Jiang Qibo.