DELFI VIDEO: Tanel Tein Arena Tartu projektist: keskpärast asja ei ole mõtet teha

Täna toimus Tartusse planeeritava multifunktsionaalse suurhalli, Arena Tartu idee ja arhitektide loodud kahe eskiisprojekti esitlus. Projekti vedav endine tippkorvpallur Tanel Tein ütles, et Tartul on suurhalli järele nõudlus olemas ning keskpärast asja pole mõtet teha.

Ühe eskiisprojekti maksumuseks on 45,9 miljonit eurot (sellest liigutatav vahelagi 12-13 miljonit) ja teisel 31,6 miljonit eurot.

"Projekt on juba kaks aastat käinud. Hetki, kui pessimismiks on alust olnud, on olnud sadu. Oleme võidelnud ja vaielnud. Täna oleme maratonijooksuga võrreldes seitsmendal kilomeetril. Neljandik hakkab läbi saama," sõnas Tein.

Tema arvates pole keskpärast asja mõtet teha ja suuremat halli on vaja näiteks ka korvpalluritele. "Ka spordiringkonnal on valus küsimus. FIBA (rahvusvaheline korvpalliliit) esitas nõudmise, et euromängudel peab olema pealtvaataja kohti 5000, muidu see sari siia ei tule."

Vaata Arena Tartu kahte eskiisprojekti siit.