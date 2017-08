DELFI TAIPEIS | Poliitkorrektsus saadeti kuradile, universiaadi korraldajad näitasid selgroogu

Pole vähimatki kahtlust, et järjekorras 29. suveuniversiaad toimub Taipeis. Mängude korraldajad mõtlevad selle all linna, Taiwani saare pealinna, Taipei City´t. Tõeline metropol oma 2,7 miljonit elanikuga. Rahvaarvult kaks Eestit.

Rahvusvaheline üliõpilasspordi föderatsioon (FISU) soovib aga poliitkorrektsuse kontekstis kogu saarele külge kleepida Taipei, täpsemalt Hiina Taipei sildi. FISU lähtub Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ja Taiwani valitsuse vahel 1981. aastal sõlmitud kokkuleppest, mis sätestab, et iseseisva haldusüksusena olümpiale pääsemiseks peab Taiwan kasutama nime "Hiina Taipei". ROK-i nõue baseerub omakorda 1971. aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis (ÜRO) aset leidnud muutustest, kus Hiina Rahvavabariik sai enda kätte Hiina ainuesindaja rolli ning Taiwan lükati ÜRO-st kõrvale.

Universiaadi ametlikku meedia käsiraamatut koostades läks lahti ping-pong. Esmase versiooni koostasid Taipei mängude korraldajad, kes saatsid tekstid kooskõlastamiseks FISU-le. Alapunkt "Üldine Informatsioon" algas sissejuhatava lausega "Meie saare tutvustus - Taiwan". Kui tekstid FISU-st tagasi tulid, oli lauses Taiwan muudetud Hiina Taipeiks. Ainus loogiline seletus saab olla ülipüüdlik poliitkorrektsus. Jutt käib saarest, mitte saart suurvõistlustel esinevast delegatsioonist.

Info jaburast muudatusest lekkis kohalikku meediasse. Taiwani iseseisvumist pooldavad äärmuslikud poliitilised jõud olid niigi tagajalgadel, kuna nende arvates pole õige sõnapaari Hiina Taipei kasutamine ka Taiwani sportlasdelegatsiooni kontekstis, vahendab Taipeitimes. Mõne päeva eest korraldati meeleavaldus, lehvisid loosungid kirjadega "Laske Taiwanil olla Taiwan" ja "Taiwan ei ole Hiina Taipei". FISU ametnike poolt tehtud tekstiline parandus ei sobinud ka universiaadi korraldajatele, kes muutsid saare nimetuse tagasi Taiwaniks ning saatsid käsiraamatu trükki, ootamata ära FISU reageeringut.

Aga mida seal ikka põdeda? Saar kannab ju nime Taiwan, mis sest, et suurtel spordivõistlustel on Taiwani koondis väljas Hiina Taipeina. Et kõrgemalt potsatavaid rumalaid ettekirjutusi eirata, on vaja julgust ja tarkust. Selgroogu. Universiaadi korraldajad seisid endi tõekspidamiste ja arusaamade eest. Nii tulebki käituda.