AMETLIK | ROK andis Pariisile ja Los Angelesele olümpiamängude korraldamise õigused

Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK kinnitas kolmapäeval, et 2024. aasta suveolümpiamängud korraldab Pariis ning 2028. aasta suvemängud Los Angeles.

Mõlema linna jaoks on see kolmas kord olümpiamänge korraldada. Pariisil oli see au viimati 1924. aastal ehk neil möödub eelmiste mängude korraldamisest 2024. aastal täpselt 100 aastat.

Los Angeles on varasemalt olümpiamänge korraldanud 1932. ja 1984. aastal.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee otsustas juulis, et 2024. ja 2028. aasta olümpiamängude korraldajad kuulutatakse välja samaaegselt. Vastav otsus võeti vastu, kuna kuus linna otsustasid loobuda oma kandidatuurist 2024. aasta mängude osas. Nii kartis ROK, et nelja aasta pärast ei pruugi olla väärilist kandidaati 2028. aasta mängudeks.

Kuna Pariis ja Los Angeles olid mõlemad tugevad kandidaadid, siis ei soovitud kumbaki kokkuvõttes ka kurvastada.