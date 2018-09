Ametlik: maailma dopinguagentuur WADA taastas Venemaa liikmelisuse

"Täna otsustas enamus WADA täitevkomitee liimeid taastada RUSADA liikmelisuse," sõnas WADA president sir Craig Reedie. "RUSADA allutati kindlatele tingimustele, mille määras kokkulepitud protsessi käigus agentuuri iseseisev uurimiskomisjon."

"Otsusega seati paika kindel ajamäär, mille jooksul peab WADA-l olemas olema juurdepääs Moskva laborite andmetele ja proovidele. Kui tingimustest kinni ei peeta, siis toetab WADA täitevkomitee iseseisva uurimiskomisjoni soovitust RUSADA-lt liikmelisus ära võtta."

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)

“This decision provides a clear timeline by which WADA must be given access to the former Moscow laboratory data and samples with a clear commitment by the ExCo that should this timeline not be met, it would support the CRC’s recommendation to reinstate non-compliance.” (2/2)