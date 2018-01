VIDEO | Eesti naised püstitasid uhke maailmarekordi

Möödunud nädalavahetusel toimus viies Eesti linnas suur 24 tunni sõit sõudeergomeetritel, kus kõrvuti meeskondadega võistles ka üks naispaar, Tiina Kapten - Reti Joandi, kes jõudsid uhke maailmarekordini.

Kapten ja Joandi läbisid ööpäeva jooksul 330 442 meetrit, mis ületab inglannade Roxana “Rocky” Islas-Garcia – Helen Sweeney 2012. aasta tulemuse lausa 22 313 meetriga.

Võistkondade arvestuses oli väga hea minekuga Tartu tiim, kes püstitas uue Eesti rekordi tulemusega 408 209 meetrit. Teine koht läks Viljandisse 360 261 meetriga, kellele järgnes Pärnu (359 289 m). Neljas ja viies tulemus olid väga tasavägised, vastavalt Narva (354 151 m) ja Tallinn (353 368 m).

Tartlastest individuaalsõitjad tegid samuti väga hea sõidu: Markel Pärnsalu sai kirja 224 341 meetrit ning Hanna-Liisa Ennet 212 344 meetrit.

Kogu jaanuarikuu on toimumas ka rahvusvaheline virtuaalne võistlus – Virtual Team Challenge 2018 ja selle peamiseks eesmärgiks on koguda võimalikult palju kilomeetreid Concept2 sõudeergomeetritel. Kõik 24 tunni sõidu tulemused lisatakse ka võistkonna „Sõudespinning Estonia“ kontole. Hetkel on nimetatud jõuproovile registreerunud üle maailma 389 meeskonda ja Eesti tiim on alates esimesest päevast seda võistlust konkurentsitult juhtinud.

Maailmarekordinaised Kapten ja Joandi: