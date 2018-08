Uus üllatus: paarisaerulist neljapaati, meie Püha Lehma, ei lähetatagi MM-ile?

Kui eelmisel nädalal tuli üllatav uudis, et Allar Raja lõpetab enne MM-i hooaja, siis nüüd tundub, et ta pole sugugi ainus Eesti sõudja, kes aasta tähtsaimal jõuproovil ei osale.

Tegu on olnud ühe tõelise katsetuste hooajaga, sportlikus mõttes kahjuks headest tulemustest me rääkida ei saa. Nüüd on MM ukse ees, kuid endiselt on küsimärgid õhus. Eesti sõudeliit on üles andnud kolm paati: ühepaadi (Andrei Jämsä), kahepaadi (Kaur Kuslap, Tõnu Endrekson) ja neljapaadi (Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Jüri-Mikk Udam ja Joosep Laos). Aga see ei tähenda, et need kolm paati tegelikult ka stardis on.

„Lõplikku otsust ei ole, korstnast pole valget suitsu tõusnud,” viskas alaliidu tegevjuht Robert Väli esiti nalja ja siis selgitas tõsisemalt olukorda. „Kuna kaks nädalat enne MM-i on tärmin, tuli ülesandmine ära teha. See ei tähenda, et need paadid ka MM-il võistlevad. Need kolm paati on üles antud, aga võib arvata, et neljapaat MM-ile ikkagi ei lähe. Tõenäoliselt ei lähegi. Laupäeval on veel üks test, esmaspäevaks peab juhatus otsustama.”

Kõige tõenäolisemalt stardib MM-il duo Kuslap-Endrekson. Samas Jämsä puhul soovitakse veel veenduda, kas mees on konkurentsivõimeline või mitte. Ühepaate on MM-iks registreerunud 34, kahepaate 25 ja neljapaate 13.

Aastaid on Eesti sõudmise lipulaevaks olnud just neljapaat, mille alaliidu president Rein Kilk ristis Pühaks Lehmaks. Neljapaat on aastatel 2005-2017 toonud Eestile viis MM-pronksi ja ühe olümpiapronksi. Viimati jättis Eesti MM-ile neljapaadi saatmata 2010, kui võistlus toimus Uus-Meremaal.

Senise hooaja käik:

Esimesel MK-etapil Belgradis teenis neljapaat (Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaur Kuslap) üheksa tiimi seas seitsmenda koha, kahepaat (Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson) jäi 15. reale.