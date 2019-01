Tugevalt raputada saanud Eesti sõudjad võtsid kasutusele uue süsteemi

Öeldakse, et kaotus õpetab rohkem kui võit. Alates 2015. aastast järjest kolmel ülemaailmsel tiitlivõistlusel pronksi saanud Eesti sõudjad ei jõudnud mullu EM-i ja MM-i finaaligi. „Pehmelt öeldes läks aasta aia taha,” tõdes Allar Raja, kes tagasihoidliku vormi, paatide komplekteerimise käigus tekkinud segaduse ja vaimse väsimuse tõttu tõmbas augustis enne MM-i hooajale joone alla.

„Ühed põhitegijad, näiteks Raja, olid 2005. aastast kõik võistlused täie rauaga kaasa teinud. Ilmselt tekkis suur koormatus, sama Kaspar Taimsoo puhul,” analüüsis koondise peatreener Matti Killing mullust mõõna. „Aga võib-olla polnudki paha, et saime vahepeal põhja kätte. Nüüd tuleb teha korralik alus, millelt end edasi tõugata. Ehk oligi liiga libedalt läinud. Tundus, et tuleb-tuleb. Raputust oli vaja. Nüüd on mehed motiveeritumad. Kaks järgmist hooaega on kahtlemata olulisemad.”