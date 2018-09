Võistlused katkestati vahetult enne kahepaatide etteasteid. Kõigepealt lükati kahepaatide vahesõidu start 20 minutit edasi, seejärel teatati, et sõit on edasi lükatud "teadmata ajaks" ning hiljem tuli teade: "Võistlused on tänaseks katkestatud."

Eelsõidus näitasid Endrekson ja Kuslap kaheksandat aega ning poolfinaali pääsemiseks tuleb olla vahesõidus kahe parema seas.