Tõnu Endrekson: läksime stardiga riskima, aga ei saanud paati jooksma

Endrekson ja Kuslap jäid oma poolfinalis kuuendaks, kaotades sõidu võitnud Suurbritanniale 15,47 sekundiga. Eestlased jäid juba stardiga võistlejaterivi lõppu ega suutnud ka distantsi jooksul kohta parandada.

"Võtsime stardiks riski. Leppisime kokku, et start tuleb teha elavam kui tavapäraselt, sest vastased on sellised, keda ei tohi eest ära lasta. Pikendasime stardist väljumise kiirust, kuna teadsime, et teised finaaliväärilised paatkonnad hoiavad maksimaalset kiirust kauem, aga ei saanud oma rütmile üle minnes paati õigesti jooksma. Tekkis suur tagasilöök," rääkis Endrekson Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Kuni 400 meetrini tundus sujuvat normaalselt, aga siis tundsime, et ei lähe enam eriti. Lasksime pikema vahe sisse ning siis jäime juba lainesse kinni. Nii kui vastased mõned sekundid eest ära lased, hakkavad nad su aerule kiiluvett saatma. Jäime niiviisi tükiks ajaks loksuma. 600 meetrit enne lõppu, kui vahe väga pikaks venis, mõtlesime, et proovime tempot tõsta ja järgi võtta, aga sattusime uuesti lainesse."

Endrekson ja Kuslap jätkavad võistlust pühapäeval B-finaalis, kus mängitakse välja kohad 7.-12. "Proovime seal oma sõitu teha, mitte enam neid riske võtta," rääkis Endrekson viimase stardi plaanidest.