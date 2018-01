TÄNA DELFI TV-s | Alfa sõudevõistlusel tulekul Endreksoni ja Šurmei duell

Tänasel sisesõudevõistlusel Alfa 2018 asuvad meeste võistlusklassis esikohta püüdma legendaarsed Tõnu Endrekson ja valgevenelane Pavel Šurmei. Delfi TV vahendab kogu Alfa sõudevõistlust vahemikus 10:45-20:00 otsepildis.

Tallinna Spordihallis peetaval võistlusel võiksid mõlemad mehed vanuse poolest osaleda ka veteranide klassides, ent nii Endrekson kui Šurmei jätkavad tipptasemel. 38-aastasele Endreksonile on 41-aastane Šurmei valus konkurent, sest Valgevene sõudja on keskendunud nüüd just sisesõudmisele. Viimastel maailmameistrivõistlustel tuli ta absoluutarvestuses lausa teiseks.

Meeste võistlusklassis stardib kokku 36 võistlejat. Eelsõitudest finaali pääseb 16 paremat. Sõidetakse 1000 meetri distantsil. Tõnu Endrekson on Alfa võistluse võitnud kokku kaheksal korral, esmakordselt juba aastal 2002. Šurmei kontosse mahub kuus Alfa esikohta.

Naiste sõitu ilmestab valitseva maailmameistri kohalolek. Olena Burjak Ukrainast sai Rio olümpial neljapaadis neljanda koha ning võitis eelmisel kevadel sõudeergomeetrite maailmameistrivõistlused. Tänavusel sisesõudmise hooajal on ta juba püstitanud ka naiste maailmarekordi.

Kokku on Alfale registreerunud ligi 450 sõudjat. Kõige arvukama osalejate arvuga on kuni 17-aastaste juunioride klass, kus starti tuleb 63 osalejat.

Alfa toimub tänavu juba 25. korda. Esimesed võistlused peeti Lootose spordiseltsi saalis, võistlejaid oli 54. Tänaseks on Alfast saanud üks Põhjamaade suurimaid sisesõudeüritusi.

Alfa 2018 algab 27. jaanuaril eelsõitudega kell 11, finaalide algus on kell 15. Publikule on Tallinna Spordihalli sissepääs tasuta. Võistluste ülekanne on nähtav Delfi TV-s.