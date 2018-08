Taimsoo pole Endreksoni kriitikaga nõus: kui Tõnu on üksi nii kõva, saab alati ühest sõita

EM-il põrunud paarisaerulise neljapaadi eessõudja Kaspar Taimsoo sedavõrd terava kriitikaga ei nõustu. „Kas saab rohkem trenni teha?” küsib ta teisel pool telefoni retooriliselt ja vastab: ”Kindlasti saab, aga kas see on alati ka mõistlik. Viimased Viljandi laagrid olid kurnavad ja mina küll ei ütle, et keegi oleks seal üle jala asju teinud. Kõik pingutasid korralikult. Kui Tõnu on üksi nii kõva, saab alati ühepaati sõita,” torkas ta teravalt.

Aga miks siis paat ikkagi ei liikunud? „Kindlasti oli põhiline see, et koostöö ei klappinud. Sama paatkond oli ju 2014 ja 2015 MM-il viies. Võtan suuresti süü enda peale, sest eessõudja ülesanne on panna koostöö klappima. Seda ma ei suutnud, ei teagi miks. Üks faktor, mis segas oli kindlasti ajaline, aga seal pidi olema midagi veel. Tuleb analüüsida ja selgeks mõelda. Praegu on tunne üsna nõutu.”

Sõudjatel palju aega pole, tegutseda tuleb kiirelt. Maailmameistrivõistlusteni Bulgaarias Plovdivis on jäänud natukene üle kuu aja. Juba sel nädalal, hiljemalt neljapäeval saavad sõudekoondise liikmed kokku, et kõik südamelt ära rääkida ning edasised plaanid läbi arutada. „Allar Raja on ka vihjanud, et äkki oleks tark tegu üldse mingiks ajaks aeg maha võtta. Puhata mõned nädalad ja hakata valmistuma juba järgmiseks hooajaks,” mõtiskles Taimsoo. Seega on võimalik, et MM-ile ei mindagi? „Tõnu ikka läheb, ühest sõitma,” spekuleeris kolmekordne MM-pronks huumoriga pooleks. Neljapaadi osas on kõik otsad lahtised.

Kas Taimsoo ja Endrekson tulevikus ühte paati enam mahuvadki? „Minul sellega probleemi pole. Kriitiline meel on Tõnuga alati kaasas käinud. Muidugi võiks esmalt asjad selgeks rääkida omade keskel, aga ju ta siis nii ei taha teha.”