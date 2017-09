Sõudjate MM pääses napilt katastroofist

USA-s Florida osariigis Sarasotas peetavad sõudmise maailmameistrivõistlused toimuvad plaanipäraselt. Kui vahepeal oli oht, et orkaan Irma võib lüüa sõudjate plaanid sassi, siis tegelikult pääses võistluspaik väikeste kahjustustega.

Esialgse ennustuse kohaselt pidi Sarasota jääma täpselt orkaan Irma teele, kuid reaalsuses läks kõige hullem neist mööda. Orkaani järel tuli võistluspaigas teha ainult minimaalselt parandustöid. Praeguseks on MM-il osalevatele koondistele teada antud, et kõik süsteemid kohapeal toimivad ning korraldajad on valmis sportlasi vastu võtma. Praeguseks on juba avatud ka kohalik lennujaam.

Vahepealse äreva olukorra tõttu võeti korraldajate poolt koondistega taas ühendust ning kinnitati üle kõikide tiimide saabumisajad, majutused, potentsiaalsed treeningajad jm.

Sõudmise MM-i avatseremoonia on Sarasotas kavas juba 23. septembril. Võistlused toimuvad 24. septembrist kuni 1. oktoobrini.

Eesti suurimad lootused on MM-il seotud loomulikult neljapaadiga, kus sõuavad Kaur Kuslap, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Viimased võistluseelsed treeningud on tehtud kodusel Viljandi järvel ning teekonda USA poole alustatakse juba sel nädalal.

Lisaks osaleb MM-il ka Eesti kahepaat koosseisus Sten-Erik Anderson ja Jüri-Mikk Udam.