Sõudjad proovivad hooaja alustuseks uues koosseisus neljapaati

Eesti sõudekoondise peatreener Matti Killing soovib tänavu kokku panna nii konkurentsivõimelise kahe- kui ka neljapaadi. Kuus tasemel sõudjat on olemas, nüüd tuleb leida õiged kooslused. Seejuures on eesmärk, et kahel viimasel MM-il ja Rio de Janeiro olümpial pronksmedali võitnud neljapaat ei jääks mingil juhul nõrgemaks. Igatahes proovitakse 14.–15. aprillini toimuval Horvaatia Openil koosseisu, mida ei ole varem tiitlivõistlustel joonele seatud.