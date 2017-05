Sõudja Suursild: treener käskis haigust näidelda, et mind paatkonnast välja vahetada. Minu sõudmised on selleks hooajaks sõutud

Nädalavahetusel Tšehhis toimunud sõudmise Euroopa meistrivõistlustel asendati Geir Suursild vahetult enne poolfinaali Allar Rajaga. Kui ametlikult oli põhjuseks haigestumine, siis nagu selgub noore sõudja tänasest Facebooki postitusest, polnud tegelikult asjalood sugugi nii.

"Viimastel päevadel on meedia kajastanud EMil toimunud vahetust paatkonnas minu haiguse tõttu. Haiguse näitlemine rahvusvahelise sõudeliidu arstidele oli peatreeneri (Mati Killing - toim) käsk vahetuse teostamiseks paadis. Kuna minu jaoks läheb Eesti sõudmises rohkem energiat omavaheliste suhete klaarimisele, kui sõudmisele ja puudub läbipaistev süsteem, siis olen mõistnud, et peab edasi liikuma. Minu sõudmised on selleks hooajaks sõutud," kirjutas 22-aastane Suursild.

Uudist täiendatakse.