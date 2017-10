Püha neljapaat, pronksmedaliga justkui laulatatud. Aga kuidas edasi?

Kunagine hellitusnimetus püha lehm on unustatud, ent neljapaat on Eesti sõudmise jaoks endiselt püha. Tunamullusel MM-il ja aasta tagasi Rio de Janeiro olümpial edestasid Eesti neljapaati Saksamaa ja Austraalia. Seekord polnud kumbagi A-finaalis, tänavu on tooni andnud teised eesotsas Leeduga. Treener Matti Killingu hoolealustele oleks justkui poodiumi kolmas plats broneeritud, ehkki hooaja ja võistluse stsenaarium on iga kord olnud ise nägu. Ka 2005. ja 2006. aastal olid meie neljapaadi pälvitud aurahad just pronksised.