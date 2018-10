Pronks! Greta Jaanson võitis noorte olümpialt pronksmedali

Greta Jaanson jagas vahetult pärast finišit, et tema elu unistus on olnud sportlasena väljateenitult Eesti lippu kanda. „See on kõik nii uskumatu! Tulin siia mõttega et koht esikümnes oleks oleks hea, aga nüüd ma sain medali. See kõik on on nii uskumatu!“ rõõmustas 18-aastane Jaanson.

Kuldmedal läks Argentina sportlasele Maria Sol Ordasele, kelle võiduaeg finaalis oli 1:43.81. Hõbedale tuli rootslanna Elin Lindroth ajaga 1:44.31. Jaansoni ajaks kujunes 1:46.13. A-finaalis neljandaks jäi Usbekistani sõudja Luizakhon Islomova ajaga 1:51.21.

Kõik regati sõidud sõuti neljal rajal, distants oli orienteeruvalt 500m.