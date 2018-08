Pärnu jõel valitsev anarhia sundis võistluse ära jätma

Pärnu jõel valitsev anarhia, kus vastutustundetud kaatri- ja jetiomanikud ei pea millekski sõudmisvõistluse korraldajate märguandeid ja keelde ning kihutavad oma veesõidukitega võistlusrajal liikuvate paatide vahelt läbi, viis selleni, et nädalavahetuseks kavandatud Eesti meistrivõistlused viiakse üle Viljandi järvele ning need toimuvad plaanitust kaks nädalat hiljem. Muuhulgas on see suur löök Eesti tippsõudjatele, kes kavandasid riigi meistrivõistlustel teha MM-i eel otsustavat testisõitu.