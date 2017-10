Otsustavad 8 kg, mis tõid neljapaadile lõpuks MM-pronksi

Sel aastal palju koosseisudega katsetanud Eesti sõudjad panid MM-i silmas pidades suvel esmalt kokku neljapaadi, kus istusid Allar Raja, Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Peagi aga selgus, et antud koosseisu kaal on olemasoleva paadi jaoks liiga suur.

Kuna Anderson on kasvult ja kaalult Endreksoni mõõtu ehk eelmistel hooaegadel paadis istunud Jämsäst kaheksa kilo raskem, ei seedinud paat suuremat kaalu ega käitunud soovitult. Nii tuligi teha muudatus ning Anderson asendati Kaur Kuslapiga.

Kuslap on kehakaalult sarnases kategoorias Jämsäga, kes kuulus neljapaati kahel eelmisel hooajal. MM-ilgi kasutatud paat valmistatigi just olümpiaks ja seega oli vaja meest, kes oleks kehakaalult Jämsäga samas kategoorias. Just niimoodi jõuti lõpuks Sarasotas MM-pronksi võitnud paatkonnani.