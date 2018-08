Noorte MM: kahepaadilt kümnes, Jaansonilt 11. koht

Ühepaadil startinud Greta Jaanson suutis end kokku võtta ning võitles välja koha B-finaalis. Sõidu võitis ja üldkokkuvõttes 7. koha saavutas Austraalia sõudja McCarthy-Smith (7.55,19), teatab Eesti Sõudeliit oma koduleheküljel.

Talle järgnesid Kanada esindaja Vandenbroek (8.02,79), belglanna Govaert (8.03,22) ning hiinlanna Zou (8.05,29). Kolmveerand distantsist kuuendana sõudnud Jaanson ponnistas lõpus tõusvalt ning suutis 8.06,41ga edestada Mehhiko sõudjat Mercado Palacios’t (8.06,84). Üldkokkuvõttes tähendas pingutus Pärnus treenivale Jaansonile väga soliidset 11. kohta.

Maailmameistriks krooniti rumeenlanna Tabita Maftei (7.32,34), järgnesid Argentiina (7.33,11) ja Itaalia (7.41,22) võistlejad. Võistlusel osalesid 29 riigi sõudjad.

„Muidugi lootsime salamisi, et Greta sõuab A-finaalis, kuid tänane sõitki oli igati väärikas. Ei saa eitada, et oma varju jättis ettevalmistusperioodil läbipõetud viirushaigus, ent siiski, lõpp hea, kõik hea,“ arvas noortekoondiste projektijuht Roman Lutoškin ning hindas Jaansoni tugevale kujule viidates, et sportlaselt võib tulevikus palju ilusaid sõite loota.

21 paatkonna seas startinud pärnulannad Annabel Aron ja Grete Alttoa serveerisid meeldiva üllatuse, sest pääsesid esmalt 12 sekka poolfinaali ning näitasid seejärel B-finaalis tugevat sisu, platseerudes kümnendike mängus 7.30,51-ga neljandaks (kokkuvõttes 10. koht). Sõidu võitis USA (7.25,01) Jaapani (7.27,13) ja Venemaa (7.30,04) ees. Eesti paarile järgnesid tugevad Suurbritannia (7.30,58) ja Itaalia (7.32,16) paarid. A-finaalis võitsid maailmameistritiitli hiinlannad (7.17,41) Kreeka (7.19,40) ja Uus-Meremaa (7.20,10) ees.