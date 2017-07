Neljapaadiga olümpiapronksi võitnud Jämsä jätab tänavuse hooaja vahele

Mullu Rio de Janeiro olümpial pronksi võitnud paarisaerulises neljapaadis istunud Andrei Jämsä on sunnitud seljavigastuse tõttu tänavuse hooaja vahele jätma.

Jämsäl diagnoositi märtsi lõpus diski väljavõlvumus, mis tänaseks enam küll igapäevatoimetusi ei sega, kuid trennis maksimaalselt pingutada ka veel ei luba.

"Tegin otsuse hooaeg vahele jätta eelmise nädala lõpus. Tavaelus on selg palju paremaks läinud, aga tunnen, et sõudmises veel maksimaalselt pingutada ei saa. Tunnen, et ei taha lihtsalt riskida," rääkis Jämsä Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Trenni teen ikka edasi. Proovin järjest rohkem vee peal käia. Teen rattatrenni ning jõusaalis oma hädast tingituna spetsiifilisi harjutusi. Üldiselt midagi drastilist pole, aga tuleb välja ravida."

Praeguse vigastuse algus ulatub Jämsä sõnul juba Rio olümpia eelsesse aega. "Esimesed märgid andsid endast tunda natuke enne olümpiat. Vahepeal ma väga palju trenni ei teinud - võib-olla sellepärast oli kergem. Aga nii, kui hakkasin tugevamalt treenima, tundsin, et tunne ei ole selline, nagu peaks. Mida tugevamaks keha sain, seda rohkem hakkas piinama. Kuni lõpuks segas isegi tavaelu," lausus Jämsä.

Jämsä kinnitab, et spordiga tal lõpparvet teha pole plaanis. "Olümpia ja tulevased maailmameistrivõistlused on endiselt eesmärk. Nende nimel tuleb ennast vahepeal terveks ravida," ütles ta.

Jämsä ei karda, et aastase eemalolekuga keegi ta koha neljapaadis alatiseks üle võtaks: "Aga palun! Mul pole kunagi midagi selle vastu olnud, kui keegi on minust tugevam. Ei ole ju nii, et ma niisama istuks ja vahepeal midagi ei teeks. Teen trenni, saan tugevaks ja tulen tagasi."

Sel nädalal toimuval Luzerni MK-etapil istuvad neljapaadis Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Rio olümpial varumehena kaasas olnud Sten-Erik Anderson. Lisaks on kahepaadiga stardis Kaur Kuslap ja Oskar Kuzmin ning ühepaadiga Joosep Laos.