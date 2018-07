Mõlemad Eesti neljapaadid liikusid MK-etapil tagasihoidlikult

B-finaalis jagati kohad seitsmendast kümnendani ning Eesti kvartetid pidid leppima kahe viimase kohaga. Vanem ja kogenum nelik, kus lisaks eessõudja Kaur Kuslapile sõudsid Rio olümpiamängude pronksimehed Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Andrei Jämsä, oli noorematest ametivendadest küll ajaga 5.53,06 kiirem, ent treener Matti Killingu sõnum ei jätnud sõit kõige paremat muljet. Noorem nelik, kuhu kuulusid Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Jüri-Mikk Udam ja Joosep Laos, lõpetas viimase ehk neljandana, saades ajaks 6.00,76.

Sõidu võitis ja ühes sellega teenis ka ühe MK-sarja punkti Uus-Meremaa (5.47,34). Teiseks platseerus Prantsusmaa (5.52,21).

„Vanem punt liikus täna küll veidi paremini, ent ometigi lagunes töö lõpuosas kui Prantsusmaa alustas spurti. Nooremal seltskonnal läks sõit roolimise nahka,“ ei jäänud Matti Killing hoolealuste tööga rahule.

Loe veel

Killing lisas, et sõudjatel on olnud nii häid kui halbu momente, kuid puudub tehnilise töö stabiilsus. See, millistest sõudjatest moodustatud nelik sõidab augusti alguses Šotimaale Stratchclyde’i Euroopa meistrivõistlustele otsustatakse eelolevaks kolmapäevaks, 18. juuliks.