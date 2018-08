Mis saab sõudjate neljapaadist MM-iks? Testid käivad täie hooga

Sel nädalal teevad sõudjad koormusteste ning nendele tõmmatakse joon alla kolmapäeval. “Praeguseks on kolm meest asjaga juba alustanud. Esimesed näidud on positiivsed,“ avaldas Killing, kuid täpsustas ka puudusi. “Kiiruslikku poolt on juurde vaja. Samuti kiiruslikku vastupidavust.“

“Nüüd on vaja leida õige koosseis ja seejärel tuleb sellega tööd teha. Testime veel kaks päeva ja seejärel arutame testide tulemused läbi,“ lisas ta ning märkis, et traditsiooniliselt on neil testide läbiviimisel abis spetsialistid Tartu Ülikoolist.

“Loodame selle nädalaga parimad variandid või variandi paika saada. Sõudmises ei saa ainult füüsiliste näitajate järgi paatkonda kokku panna. Tuleb vaadata, et paat ka liikuma hakkaks,“ selgitas Killing.

Tänavusel hooajal on sõudjad koosseisudega katsetanud, kuid reaalsuses ei ole seni ühtegi liikuma saadud. “Tänavusel aastal oli võimalus katsetamiseks. Järgmisel aastal enam katsetada ei saa, kuna siis hakatakse jagama olümpiapileteid,“ põhjendas Killing.

Praegu usub peatreener, et MM-iks pannakse siiski välja võimalikult tugev koosseis. “MM-ist loobumine oleks ju kõige lihtsam lahendus. Nii valesti ei ole me ka asju teinud, et peaksime hooaja ära lõpetama. Praeguseks tehtud testide tulemused näitavad, et pigem on seis normaalne. Vundament on all olemas, kuid nüüd tulebki kiirust ja kiiruslikku vastupidavust juurde saada,“ avaldas ta.