Mida räägib Kaspar Taimsoo oma hobidest, kaitseväest ja rahvaspordist?

Kaspari mitmekülgsust näitab kõige paremini edu kiikingus. Tema edu sõudmismaailmas on üldiselt kõigile teada, kuid 2015.aasta Milano maailmanäitusel püstitatud kiikingu uus Guinnessi ja maailmarekord tulemusega 7,15 meetrit on juba aastaid just nimelt Kaspari nimel. Kiiking ei kuulu küll olümpiamängude kavva ja on spordialana mõnevõrra vähemtuntud, kuid Kasparile tähendas kiikinguga tegelemine ja eriti veel maailmarekordi püstitamine pärast sõudmise maailmameistrivõistlusi pingelangust. Sõudmisest oli tal tugev füüsiline põhi ja see võimaldas teistmoodi spordialal uue tipptulemuse nimel pingutada.

Tervislikud eluviisid on tähtsad

Sport on Eestis Kaspari arvates heal järjel, nii tipptasemel kui ka harrastajate hulgas. Rahvasport on populaarsem kui kunagi varem – suuremad rahvajooksud purustavad juba mitmendat aastat järjest osavõturekordeid ja see näitab head trendi tervislike eluviiside tähtsustamisel laiemalt terves Eestis,” ütleb Kaspar, kuid tunnistab, et talle teeb muret vähene ettevalmistus enne neid võistlusi, sest paljud lähevad stardijoonele puhtalt emotsiooni ja kambavaimu pealt, kuid pikas perspektiivis see endaga otseselt elustiili muutust kaasa ei too. „Aga kindlasti on paljude kergliiklusteede rajamine samm õiges suunas. Mulle meeldiks näha rohkem terviseradu maanteedest eemal ja metsas,” räägib Kaspar rahvaspordi ja järelkasvu teemadel.

Kaspar on ise väga hea eeskuju, kuna osaleb paljudel rahvaspordivõistlustel, aga lisaks leidub mitmekülgsel Kasparil veel põnevaid hobisid. Mees mängib sulgpalli, surfab merel või hüppab langevarjuga. Tähtis on, et kõik tegevused aitavad sõudmise treeningprotsessile kaasa ja toovad värskendust.

