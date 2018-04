Matti Killing avalikustas Eesti paatkonnad hooaja avavõistluseks Zagrebis

Märtsi teises pooles lõunasse head treeningilma otsima läinud Eesti sõudjad on Horvaatia mägikülas Skradinis usinalt harjutanud ning valmistuvad saabuval nädalavahetusel esimesel võistlusel tuleristseid saama.

Sõudeliidu veebitoimetus ajas juttu koondise peatreeneri Matti Killinguga ja uuris, kuidas esimene veelaager sujus ja milliste eesmärkidega Zagrebisse minnakse.

Matti Killing, kuidas ettevalmistused sujusid ning kas kõik on täie tervise juures?

Meie elu on töine olnud. Kõik mehed on püsinud täie tervise juures ja on väga motiveeritud. Põhieesmärk veekilometraaži koguda on täitunud ning kui vahel tegigi veidi tormi, väntasime jalgratastel. Siin on täielik Eesti suvi, mida ka tegelikult ootasime. Nii on Skardinis alati sel aastaajal olnud.

Juba eeloleval nädalavahetusel on Zagrebis Croatian Openi võistlused. Millised paatkonnad starti lähevad?