Lõpuks langes otsus: sõudmise MM-il stardib kaks Eesti paati

Ühepaadil esindab Eestit Andrei Jämsä, kes laupäevasel kontrollstardil edestas konkurentsi pakkuma tulnud Kaspar Taimsood ja Jüri-Mikk Udamit ning sai kahe kilomeetri distantsil ajaks korraliku 7.01. Kahepaati istuvad Kaur Kuslap ja Tõnu Endrekson, treener Matti Killingu kinnitusel on see duo liikumas tõusvas joones.

Kaaluti ka neljapaadi lähetamist, kuid leiti, et pole mõtet. Kuna Endrekson ja Kuslap soovisid panna end proovile kahepaadis ja parimat neljapaati kokku seada ei õnnestunud, otsustas Allar Raja hooaja lõpetada. Seega oleks neljapaati istunud Kaspar Taimsoo, Sten-Erik Anderson, Jüri-Mikk Udam ja Joosep Laos. Sama koosseis esines Luzerni MK-etapil ja jäi seal viimaseks. „Juhatus soovis alguses neljapaati saata. Me ise oleme seisukohal, et väga stabiilset sõitu sellel neljapaadil ei ole,” selgitas Killing, et mehed hindasid hetkeseisu realistlikult.

MM algab juba pühapäeval.